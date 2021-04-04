Баран по имени Федор помогает сотрудникам лаборатории николаевской больницы №5 диагностировать у пациентов сифилис. Для этого используется кровь животного, из которой отбирается сыворотка. Данный метод диагностики медики называют одним из самых эффективных на данный момент.

Об этом речь идет в сюжете телеканала "Общественное Николаев".

Раз в месяц у пятилетнего Федора берут кровь из яремной вены - на шее. Животное кастрированное. Кормят Федора буряком, ячменем и сеном. После сбора крови ее везут в лабораторию больницы.

"Кровь приносится, отстаивается или центрифугируется и отбирается сыворотка. Под номерами она инактивируется в инактиваторе полчаса. И тогда с этой сывороткой мы работаем", - объяснила врач-лаборантка Майя Пожеленкова.

"Если реакция положительная, то сыворотка в этих пробирках белого цвета, если отрицательная, то красного цвета", - рассказала медик.

Баранью кровь в больнице используют уже около 40 лет. По мнению Майи, данный метод является самым эффективным.

"Он очень давний. Уже все его в лаборатории делали давно, изучили и он очень показательный, в отличие от новых - иммунно-ферментного анализа и т.д. Каждый день проводится классическая реакция Вассермана. Если она позитивная, то еще для подтверждения проводится иммунно-ферментный анализ", - сообщила лаборантка.

Реакция Вассермана (РВ) - анализ который делают каждый день почти всем пациентам.

"Каждый день у всех, кто поступает в больницу, берут образцы на РВ - беременные, все кто на операцию", - поделилась медик.

Стоимость содержания барана в день - 124 гривни 90 копеек, а в год - 45,5 тысяч гривен. Один миллилитр крови Федора могут использовать для 15 анализов на сифилис.

Напомним, недавно ученые из Американского университета Шарджи (ОАЭ), которые исследуют свойства антибиотиков из молекул тараканов, предположили, что насекомые могут спасти много человеческих жизней.

Ранее мы писали о том, как мыши помогли ученым выяснить, какой участок мозга отвечает за наркотическую зависимость.