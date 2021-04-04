В Центре общественного здоровья рассказали о пользе витамина С для организма человека.

Соответствующий пост опубликован на странице ЦОЗ в Facebook.

Как сообщается, несмотря на то, что многим людям в детстве давали "аскорбинку" и заставляли есть апельсины, особенно на период простуды, не многие знают в чем реальная польза витамина С.

Медики назвали пять фактов об этом веществе:

Витамин С участвует в процессах метаболизма, защищает молекулы (белки, липиды, углеводы и др.) от повреждения активными формами кислорода, необходим для синтеза гормонов, играют важную роль в реакции сердечно-сосудистой системы на тяжелую инфекцию. Также помогает усваивать железо. Его дефицит вызывает заболевание под названием "цинга", проявляющееся кровотечениями и ломкостью сосудов. Это незаменимый витамин, который можно получить только в пище растительного происхождения. Больше всего находится в таких продуктах: цитрусовые, киви, красный перец, брокколи, смородина, клубника. 🍋🥝🥦🍓 Влияние витамина С на течение простуды не доказано и требует больших клинических испытаний. Он также не способствует профилактике ОРВИ и не сокращает продолжительность лечения. Огромные дозы витамина С могут вызвать: диарею, тошноту, рвоту, изжогу, спазмы в животе, головную боль, бессонницу. Если чувствуете ухудшение состояния, обращайтесь к семейному врачу.

"Помните, что для большинства людей здоровое питание обеспечивает достаточное количество витамина С", - написали врачи.

Напомним, ранее мы писали, что доктор Комаровский ответил на 5 главных вопросов о витамине D.

Также сообщалось, что витамин В6 облегчает течение коронавирусной болезни и смягчает ее последствия.