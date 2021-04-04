В харьковском аэропорту задержали гражданина Сирии, который пытался подкупить одного из работников пограничной службы "Харьков" за 1,5 тыс. долларов.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Известно, что задержанный хотел дать взятку, чтобы пограничник помог нескольким гражданам Ирака беспрепятственно пересечь границу Украины в международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Харьков-авиа".

"В настоящее время решается вопрос о сообщении иностранцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, и избрания ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Также в полиции рассказали, что оперативные действия проводились прокуратурой совместно с сотрудниками пограничной службы "ДОЗОР".

В Харькове пограничник за взятку задержал гражданина Сирии. Фото: hk.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", на белорусско-украинской границе пограничники задержали контрабандистов, у которых изъяли партию лекарств из России. Контрабандистами оказались граждане Украины.

Напомним, что иностранцы могут въехать в Украину только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус COVID-19.