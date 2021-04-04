Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что количество желающих вакцинироваться от коронавируса граждан резко возросло.

Об этом она рассказала в программе "Москва. Кремль. Путин", передает "ТАСС".

"Количество желающих граждан пройти вакцинацию резко увеличилось", - сказала она.

По словам Голиковой, привиться особенно важно в преддверии весеннее-летнего сезона. Также она добавила, что вакцинация – это "нестрашно, безболезненно". Сама женщина уже сделала прививку от коронавируса.

Ранее мы писали о том, что президент Аргентины Альберто Фернандес, который ранее вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V", заболел Covid-19. У него наблюдается температура 37,3 и головная боль.

Напомним, недавно стало известно о подобном диагнозе, который подтвердился у ведущего популярной программы "Караоке на Майдане" Игоря Кондратюка.