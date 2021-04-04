В понедельник, 5 апреля, в восточных и южных областях Украины ожидается дождь, дневная температура воздуха на всей территории страны будет комфортной - от +8 до +12 градусов. А вот ближайшей ночью возможен и небольшой мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах Украины ночью ожидается температура -4...0 градусов, днем +9...+12. Осадков не прогнозируется. Ветер, как и на остальной территории страны, свежий.

На севере страны ночью воздух похолодает до -3...0 градусов, днем столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов, осадков не предвещается.

На востоке ночью температура упадет до -1...+2 градусов, днем воздух прогреется до +8...+11, прогнозируются осадки в виде дождя.

В южных областях Украины температура ночью будет +1...+4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +9...+12, синоптики прогнозируют дождь. Сухо будет только на территории Одесской области.

В Киеве в понедельник ночью температура воздуха составит -2...0 градусов, днем потеплеет до +8...+11, осадков не ожидается.

Напомним, сегодня дождь ожидается в большинстве регионов страны.

Ранее мы писали о том, какой будет погода на протяжении апреля.