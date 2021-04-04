Во Франции преступники ворвались в дом известного миллионера, бывшего депутата Европарламента Бернара Тапи, избили его и ограбили. Сейчас виновников разыскивает полиция.

Об этом сообщает BFM.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в департаменте Сена и Марна, когда Тапи с женой спали. Грабители связали супругов, нанеся им при этом несколько ударов. Обчистив дом, преступники скрылись.

Бернар Тапи в 1992 году был назначен министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа. С 1986 по 1994 он состоял президентом футбольного клуба "Олимпик Марсель".

Сейчас мужчина борется с тяжелым онкологическим заболеванием – раком желудка.

Ранее "Страна" рассказывала, как под Киевом неизвестные ограбили дом народного депутата Олега Недавы.

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