В воскресенье, 4 апреля, власти Греции заявили о продлении ограничений на внутренние авиарейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля. Это произошло на фоне роста чиста случаев заболеваемости COVID-19 среди местного населения.

Об этом сообщает Reuters.

В соответствии с ограничениями, летящие в Грецию пассажиры должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, и пройти выборочное тестирование на COVID-19.

Все иностранные путешественники после прибытия обязаны пойти на семидневный карантин. Путешественники из Израиля, которые были полностью привиты по крайней мере за две недели до полета, могут не проходить карантин, в соответствии с соглашением о туризме между двумя странами.

Большинство рейсов из стран, не входящих в Европейский Союз, запрещены, за исключением 10 государств, включая Британию. Для внутренних рейсов разрешены только важные поездки.

В Греции не работают школы, рестораны и магазины второстепенной торговли, но власти планируют позволить небольшим торговым точкам открыться с понедельника с определенными ограничениями. Средние школы, как ожидается, возобновят очное обучение позже в этом месяце.

С момента начала пандемии в Греции зарегистрировали более 273 000 случаев коронавируса и чуть более 8 300 смертей.

Как сообщала "Страна", в Киеве за сутки выявили больше полутысячи зараженных COVID-19. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.

Напомним, что на грани попадания в красную зону карантина в Украине оказались Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области.