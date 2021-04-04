Стали известны ключевые темы, которые будут обсуждаться во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар. Это продовольственная безопасность, экспорт и совместные инвестиции в сектор разведки добычи газа в стране.

Об этом рассказал агентству "Интерфакс-Украина" внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

По его словам, также будут рассматриваться экспорт в Катар и близлежащие регионы через эту страну продукции сельского хозяйства, поставки сжиженного газа и агропродукции.

Также представители сторон поднимут тему инвестиций в украинские стартапы и участия в приватизации в Украине.

"Совместные проекты позволят увеличить инвестиции в Украине, создать дополнительные рабочие места, нарастить международную торговлю и усилить позиции на международных рынках. Катар является для Украины долгосрочным стратегическим партнером и этот визит позволить очертить основные приоритеты этого партнерства", - сказал Милованов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 5 апреля, когда в Киеве начнется жесткий карантин, отправятся с официальным визитом в Катар.

Ранее Зеленский уже бывал на Аравийском полуострове, отдыхая в Омане.