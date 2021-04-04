Украинский режиссер Олег Сенцов расстался с женщиной, которая недавно родила ему дочь. Режиссер заявил, что для него это были "неудачные отношения".

О переменах в личной жизни Сенцов написал в соцсети Facebook 4 апреля.

"В прошлом году у меня родилась дочь Эмма. С ее мамой у меня были неудачные и поэтому непродолжительные отношения. Весть о появлении будущего ребенка появилась, когда они уже закончились. Но дети ни в чем не виноваты, их надо любить всегда, даже если родители не живут вместе", – заявил Сенцов.

Эмма стала третьим ребенком режиссера. У него уже есть 19-летняя дочь Алина и 17-летний сын Владислав от первого брака.

Решение Сенцова расстаться с матерью Эммы поддержал журналист Роман Цымбалюк, который написал в комментарии под постом режиссера, что его "позиция единственно верная".

"Поздравляю! Наши дети - всегда наши дети", - также написал Цымбалюк.

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Как сообщала "Страна", в снятом за счет бюджета Украины последнем фильме Сенцова "Новорог" сыграл громивший Офис президента радикал "сын Перуна". Он появился в кадре в составе группы молодых парней в кожаных куртках и с самодельными битами.

Мы также разбирались, почему из бюджета Украины Сенцову выделили 25 миллионов на съемки картины.