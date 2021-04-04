Украинские силовики провели контрдиверсионные мероприятия в Донецкой области, в результате которых были обнаружены наркоторговцы и браконьеры. В мероприятиях участвовали спецназ Национальной гвардии, подразделения Национальной полиции, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины в Объединенных силах.

"Мобильные блокпосты силовиков проверили транспортные средства на наличие предметов, которые могут представлять угрозу и опасность. А также совершили фильтрационно-изоляционные меры населенных пунктов и их окрестностей. Поисковые группы обошли особо опасные участки", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, во время проверок выявили несколько подозрительных граждан с веществами, похожими на наркотические, а также браконьеров.

"В свою очередь, сотрудники ГФС установили факт ведения хозяйственной деятельности без регистрации субъекта хозяйственной деятельности, а именно: горюче-смазочные материалы общим объемом 500 л, зерновые культуры, несколько тракторов, грузовое авто и сельскохозяйственное оборудование на общую сумму около 3 миллионов гривен", - добавили правоохранители.

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