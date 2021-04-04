Россияне начали чаще использовать ненормативную лексику в постах и комментариях в интернете после того, как в стране вступил в силу запрет на использование мата в соцсетях.

Об этом свидетельствуют данные "Медиалогии", передает "РБК".

На протяжении двух месяцев, с 1 февраля по 31 марта этого года, в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok русскоязычные пользователи сделали 20,2 млн публикаций с использованием нецензурной лексики.

Годом ранее за аналогичный период таких постов было сделано на 10% меньше – 18,3 млн.

Примечательно, что увеличение числа мата в соцсетях пришлось на первые дни февраля, сразу после введения запрета на нецензурные выражения и требования удалять подобные публикации.

Ранее "Страна" рассказывала, как житель Новосибирска Евгений Гуляев возмутился нецензурной лексикой на концерте Сергея Шнурова и обратился в суд за компенсацией морального ущерба.

Также мы сообщали, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал матерные высказывания советника украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексея Арестовича в Фейсбуке.