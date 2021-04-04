Глава Минобороны Украины Андрей Таран поблагодарил блок НАТО и его членов за поддержку, оказываемую Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Тарана, с 2014 года Украина твердо отстаивает безопасность и стабильность Европы и "выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО".

Он отметил, что курс Украины на полноправное членство в НАТО остается стратегическим приоритетом и закреплен в Конституции. Таран заявил, что НАТО "был надежным партнером Украины по вопросам безопасности с 1991 года".

Министр заявил, что для членства в НАТО необходимо реформировать общество и экономику, организовать армию.

"Процесс вступления в Альянс - прозрачный. В НАТО вступают не страны и не правительства, а демократические общества и национальное согласие, детерминированные новым сознанием и сознательным выбором. Ведь Альянс никого не принуждает к вступлению. Желание войти в НАТО является личным делом каждого государства", - цитирует его слова министерство.

По мнению Тарана, Евроатлантический выбор Украины открывает новые перспективы сотрудничества с развитыми странами мира, предоставляет возможности безопасности и экономического развития, укрепления позиций Украины в мировой системе международных отношений и является лучшим способом реализации национальных интересов.

"Наши евроатлантические перспективы сегодня зависят только от нас. В евроатлантическом интеграционном процессе каждой страны наступает момент, когда из внешнеполитического вопрос он превращается в ряд конкретных и достаточно сложных задач политики внутренней", - заявил Таран.

На первый план он поставил технические нужды, в частности имплементацию сотен нормативных актов, чтобы правила, по которым функционирует государственный оборонный сектор, политика и экономика, были такими же, как в Альянсе.

"Поэтому решением расширенной коллегии Министерства обороны Украины, которая состоялась в декабре прошлого года, 2021-й год объявлен годом евроатлантической трансформации", - сказал Таран.

"Внедрение стандартов НАТО является дорожной картой развития наших структур, поскольку стандарты Альянса является лучшим стандартам военной сферы и мы берем именно их для реализации внутренних реформ", - добавил министр.

Также глава Минобороны рассчитывает на еще более интенсивный этап отношений Украины с Североатлантическим Альянсом. "Нам нужна мощная поддержка для выполнения задач повестки дня нашего государства в соответствии с нашими планами и программами с НАТО", - резюмировал он.

Незадолго до Тарана Руслан Хомчак назвал ВСУ "щитом Европы".

Как сообщала "Страна", в 2020 году Украина потратила на покупку американского оружия $510,5 миллионов, это почти в два раза больше, чем в 2019 году.

Ранее в США констатировали, что после начала АТО (ООС) Украина превратилась в "оружейный супермаркет".