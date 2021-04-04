В Болгарии начались выборы 45-го состава парламента - Народного собрания страны. Действующий болгарский премьер-министр Бойко Борисов назвал их самыми дорогими в истории.

Об этом сообщает "ТАСС".

В парламентских выборах участвуют кандидаты от 22 партий из восьми коалиций. На 240 мест в законодательном органе Болгарии претендуют 6 895 человек. Право голоса имеют 6,7 млн граждан, а для их волеизъявления было открыто 12 тысяч избирательных участков.

Еще 465 участков работают в 69 странах мира. Ожидается, что на голосование придут около 2,8 млн человек.

Эти выборы обойдутся казне Болгарии в 75 млн евро - дороже всего за историю страны. Столь значительная цифра связана с пандемией коронавируса.

"Эти выборы стоили дорого. По моим подсчетам, они обошлись в более 150 миллионов левов (около 75 млн евро). Около 50 миллионов левов ушли на вакцины (для тех, кто работал над подготовкой выборов), 50 миллионов левов ушли на машинное голосование", - сказал Борисов.

Голосование проходит с соблюдением социального дистанцирования, а на участки не пускают людей с симптомами ОРВИ.

Напомним, в Болгарии, где 22 марта начался общенациональный карантин, премьер-министр Бойко Борисов и правительство страны изменили условия локдауна и позволили открыться крупным непродовольственным магазинам, при условии что те ограничат свою вместимость. Однако уже через пять часов они отменили свое решение.