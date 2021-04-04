Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина никогда не пойдет войной на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала "Дом" 3 апреля.

По заверению Кравчука, Киев настроен только на мир.

"Мы не будем никогда идти войной на Донбасс. Мы будем только договариваться. Если мы отвечаем сегодня действиями военными, то мы отвечаем, а не инициируем эти действия. Я заявлял и заявляю: на войну, на убийство мы не будем сидеть и молчать, пока нас убивают. Мы будем отвечать огнем на огонь, добром на добро", - сказал Кравчук.

По его словам, Украина будет работать на то, чтобы жители неподконтрольных территорий Донбасса интегрировались и жили "на основе закона, демократии, свободы".

"Мы будем все для этого делать. Но мы просим и их задуматься, чтобы были какие-то ответные действия, чтобы мы видели их интерес быть с Украиной. Чтобы эта пропаганда, которая ведется на территории неподконтрольной Украине - чтобы они понимали, что это обман, что это все придуманные или надуманные вещи", - заявил Кравчук.

Между тем, как сообщала "Страна", в Донецке обвинили ВСУ в обстрелах города. По утверждению сепаратистов, в результате действий беспилотника на окраине города погиб ребенок 2016 года рождения. Также ранения различной степени тяжести получила местная жительница. Летательный аппарат сбросил взрывное устройство во дворе у жилого дома.

Ранее в "ДНР" заявили о гибели 71-летнего пенсионера на юго-западной окраине Донецка.