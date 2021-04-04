Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 5 апреля, когда в Киеве начнется жесткий карантин, отправятся с официальным визитом в Катар.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

В Офисе президента рассказали, чем Зеленский займется в Катаре.

"Владимир Зеленский проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел государства Катар Халидом бин Халифой Аль Тани. Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

В результате поездки, заявляют у Зеленского, планируется подписание ряда двусторонних документов.

Что касается первой леди Украины Елены Зеленской, то в рамках визита она намерена заняться развитием публичной и культурной дипломатии. Специально для этого она встретится с председателем катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозой бинт Нассер.

"Катар известен тем, что является крупным поставщиком сжиженного газа. Но у Украины нет терминалов, которые могли бы его принимать.

Также Катар считается страной очень близкой к Британии. Фактически - проводником ее интересов в регионе. Украина также в последний год активно усиливает контакты с Лондоном", - комментирует поездку телеграмм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее Зеленский отдыхал в другой стране Аравийского полуострова - Омане.

Мы рассказывали, за чей счет президент летал Оман.