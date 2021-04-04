В пятницу президент Владимир Зеленский созвонился наконец с американским коллегой Джо Байденом. Белый дом впервые пошел на контакт с Банковой после избрания Байдена президентом.

Разговор этот был скуп на официальные подробности - и широк на всевозможные толкования.

Одно было ясно совершенно точно: звонок произошел на фоне обострения на Донбассе и скорее всего был им вызван - точно, как и первый разговор Порошенко и Трампа (детальнее эту историю мы анализировали в материале Звонок на фоне канонады).

И без этого повода молчание Байдена скорее всего длилось бы гораздо дольше.

В Украине уже детально обсудили призывы президента США к реформам в Украине и обещания Зеленского их провести. Это и судебная реформа, и вопросы по контролю над госкомпаниями - все то, что интересует американцев для продвижения своих интересов.

За скобками осталась проблема Донбасса - ей ни Байден, ни Зеленский не уделили особого внимания. Отделавшись дежурными фразами о поддержке Украины и осуждении "агрессии России".

"Страна" разбиралась, как первый разговор Зеленского и Байдена может отразиться на ситуации по Донбассу.

Что заявили Зе и Байден по конфликту

На фоне большого обострения боевых действий официальные сообщения Банковой и Белого дома по этой проблеме не изобиловали подробностями.

"Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - заявили в Вашингтоне.

Если же брать официальное сообщение офиса Зеленского - то там эту тему помянули еще более скупо.

"Также собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму и деоккупацию полуострова", - только и говорится в пресс-релизе Банковой, причем ближе к его концу. У Байдена, отметим, тема Донбасса шла первым же абзацем.

По касательной этот вопрос Зеленский задел в своем пятничном видеообращении.

"Мы (с Байденом - Ред.) подробно обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России", - только и сказал Зе.

При этом очень подробно обе стороны останавливались на других аспектах сотрудничества - в частности, украинских реформах. Их обсуждение занимало приоритетную часть всех официальных сообщений вокруг этого звонка.

То есть - или действительно по Донбассу сказали мало (во что, учитывая актуальность темы, не верится). Или сказали то, чего не хотелось бы предавать огласке.

Но можно говорить со всей определенностью, что вряд ли президент США призывал Украину в ультимативной форме вернуться к режиму прекращения огня. Потому что на фронте ситуация после звонка к лучшему пока не изменилась. А в "республиках" Донбасса говорят, что обстрелы стали сильнее.

Что происходило на фронте после звонка Байдена

3 апреля ВСУ сообщили, что под Шумами, в районе Горловки, где накануне погибли четверо военных, на мине неизвестного происхождения подорвался еще один военнослужащий.

Также украинские войска сообщили, что противник обстрелял Красногоровку, после чего двое местных жителей получили ранения.

При этом Украина на сегодня, 4 апреля, объявила на Луганщине танковые учения. Что в контексте постоянных демонстраций силы с обеих сторон выглядит как новое повышение ставок - а не попытка сгладить ситуацию.

Очевидно, что танковые учения, о которых тем более объявляется через Facebook, вызовут подъем напряженности в частях противника. И на линии фронта в целом.

Одновременно в телеграм-каналах продолжают публиковать видео массовых передислокаций украинской бронетехники - как утверждается, из центральных районов на восток страны.

Идет демонстрация силы и с противоположной стороны. Канал "Кремлевская прачка" публикует видео военной техники, которая, как утверждается, направляется в сторону Украины.

Также идут слухи о наращивании российской морской группировки в Черном море. В телеграм-каналах сообщают, что туда якобы направляются десантные корабли Северного флота РФ. Официальных подтверждений этому нет. При этом на сайте минобороны России говорится, что в Черное море из Средиземного сейчас следует патрульный корабль "Дмитрий Рогачев". Порт приписки - Новороссийск.

В целом в Украине, а также среди оппозиционных к Путину российских экспертов активно продолжают обсуждать возможность наступления России (причем не только на Донбассе, но и из Крыма, и со стороны Белгорода на Харьков). Однако российские источники даже неофициально опровергают такую возможность и говорят, что речь может идти только о поддержке "ДНР/ЛНР" в случае, если на них пойдет в наступление украинская армия. И все нынешние передвижения российской армии - демонстрация готовности такую поддержку оказать.

Тем временем, в "ДНР/ЛНР" заявляют, что обстрелы 3 апреля усилились по всей линии фронта. А в поселке Александровское, который находится в районе Углегорска и Енакиево, как сообщается, погиб ребенок 2016 года рождения, а его бабушка получила ранения.

Как утверждают в "ДНР", по дому, где жил ребенок, отбомбился украинский беспилотник. Фото и видео последствий удара не представлено. Александровское находится в 35-40 километрах от передовой.

Украина смерти ребенка не комментировала. В отличие, к слову, от предыдущей смерти гражданского лица на неподконтрольной территории. Тогда, в конце марта, на окраине Донецка снайпер убил пенсионера. Украина тогда это назвала фейком, однако сепаратисты опубликовали видео с погибшим.

Позже от снайперских выстрелов погибли четверо солдат ВСУ под Горловкой, после чего ситуация на фронте резко ухудшилась. Далее подключились дипломаты и последовал звонок Байдена.

Как уже говорилось, сегодняшние заявления о смерти ребенка ни Украина, ни ОБСЕ пока не комментируют. При этом на эпизоде заострили внимание российские власти. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин - он обвинил Украину и лично Зеленского в трагедии. И призвал исключить Киев из ПАСЕ.

После обвинений в применении беспилотника против гражданских в "ДНР", похожее заявление последовало из Луганска. В поселке Николаевка на брошенной с БПЛА взрывчатки подорвался местный житель. Он жив, других подробностей случившегося нет.

То есть продолжаются заявлении о гибели и ранениях и мирных людей на неподконтрольных территориях - с конца марта уже заявляется о нескольких подобных случаях.

А также не прекращаются "военные парады" украинских и российских войск - даже после звонка из-за океана.

О чем же тогда говорили Байден и Зеленский?

Отметим, какие в принципе есть варианты.

Начнем с наиболее радикальных.

1. Байден дал понять, что США поддержат наступательные действия ВСУ на Донбассе.

2. Байден дал понять, что США поддержит шаги Киева по компромиссу с Россией на Донбассе (то есть, выполнение политической части Минских соглашений включая особый статус, выборы и амнистию).

Оба этих предположения маловероятны. По той причине, что политика Вашингтона данные крайности за последние годы не поддерживала.

Поэтому более вероятно, что либо Донбасс обсуждался дежурными фразами о "поддержке Украины в противостоянии с Россией". Либо же прозвучало предупреждение от Байдена, чтоб Украина войну не провоцировала. То есть, "если нападет Россия, то мы поддержим, то вы и сами не провоцируйте и в наступление на Донбассе не идите".

Как это могло звучать все прекрасно помнят по пленкам Деркача - там где Байден вычитывал Порошенко за действия украинской разведки в Крыму в 2016 году.

В этом случае ситуация на Донбассе принципиально не изменится в сравнении с тем, что там происходит последние шесть лет после завершения активной фазы боев: то есть войны как бы нет, но она как бы есть - в виде вялотекущего противостояния с периодическими обострениями и жертвами, которые стратегически на ситуацию на фронте не влияют.

И, естественно, без какого-либо движения по политическому урегулированию.

До сих пор это было выгодно американцам. Так как с одной стороны позволяло поддерживать санкции против России. С другой стороны, исключало возможность разгрома украинской армии (что было бы вероятно в случае начала активной фазы боев).

С третьей стороны давало американцам "передышку", чтоб давить на украинские власти с требованиям проводить "реформы", усиливающее внешнее управление (в случае большой войны "реформы" было бы проводить проблематично).

Есть теория, что сейчас концепция поменялась и Вашингтону большая война выгодна, чтоб сорвать Северный поток-2 и ввести еще более жесткие санкции против России (например, отключить РФ от системы Свифт). А заодно и сделать украинские власти ещё более зависимыми от американской поддержки.

Но это пока теория. Будем надеяться, что на практике она не воплотится. Потому что воевать в таком случае будут на украинской территории и гибнуть тоже будут украинские граждане.