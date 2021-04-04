В Швейцарии вспыхнули протесты из-за COVID-ограничений. Видео
В крупном швейцарском городе Санкт-Галлен, что в восточной части страны, из-за карантинных ограничений вспыхнули масштабные беспорядки.
Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости".
По данным СМИ, протестующие применяли против полиции "коктейли Молотова", а правоохранители отвечали им резиновыми пулями и слезоточивым газом. Во время протестов были задержаны 19 недовольных карантином человек. Их уже допросили.
Также сообщается, что в ходе протестов пострадали некоторые магазины - они были разгромлены. А в центре города протестующие подожгли мусорные контейнеры.
Подобные протесты часто прокатываются по разным странам.
Так, зимой в центре Амстердама и Эйндховена (НИдерланды) прошли массовые акции против мер правительства в борьбе с коронавирусом. Полиция применила водометы.
А в марте уже украинские предприниматели протестовали против ужесточения карантина в Киеве, Львове, Днепре, Полтаве и других городах.