В Московской области в результате несчастного случая погиб 14-летний сын руководителя знаменитого театра-студии "Непоседы" Елены Пинджоян.

Об этом 4 апреля передает РЕН ТВ со ссылкой на PR-директора театра Петра Шекшеева.

По словам Шекшеева, три дня назад Кириллу Пинджояну исполнилось 14 лет. Он трагически погиб 3 апреля в Солнечногорском районе из-за несчастного случая.

"Это произошло в частном доме. Бабушка поднялась к Кириллу на третий этаж и увидела открытое окно. Он вылез на крышу, и там произошел несчастный случай. Либо он делал селфи и поскользнулся, либо какой-то трюк. Он увлекался экстремальными видами спорта", - рассказал собеседник телеканала.

Маленький Кирилл на сцене

Шекшеев заверил, что конфликта у мальчика с семьей не было. А 4 апреля семья планировала продолжить празднование его дня рождения. Шекшеев уточнил, что мальчик был жизнерадостным и вел концерты "Непосед".

12 апреля должен был состояться праздник в честь 30-летия театра. Теперь мероприятие под вопросом.

Выходцами из студии "Непоседы" были многие российские поп-звезды: Сергей Лазарев, участницы "ТАТУ" Юля Волкова и Лена Катина и другие.

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