Депутат Госдумы Российской Федерации и лидер Либерально-демократической партии заявил Владимир Жириновский заявил, что необходимо возвращаться к юлианскому календарю, по которому жила Россия до революции 1917 года.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале 4 апреля, по случаю Пасхи по западному обряду.

"Пора вернуться к юлианскому календарю. Весь мир празднует Пасху сегодня, а мы 2 мая. Рождество у нас на 2 недели позже. Только у нас есть старый Новый год. Но ведь Христос родился и воскрес в определенные дни, а мы, получается, издеваемся над историей и моралью", - считает 74-летний политик.

Кроме того, Жириновский призвал заодно "вернуть старые названия городов и улиц", которые были еще в царские времена.

Напомним, недавно лидер ЛДПР спрогнозировал, что ситуация на Донбассе в скором времени обострится. Он сказал, что может случиться провокация с большим количеством жертв. В итоге, по мнению Жириновского, наступит "конец Украины".

Также политик призывал президента Украины Владимира Зеленского не разбрасываться кадрами. Это произошло после того, как глава государства вывел экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Совета по градостроительству.