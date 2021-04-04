Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что вооруженные силы Украины сейчас стали "щитом для Европы".

Об этом он сказал в обращении по случаю дня создания НАТО. Его слова приводит пресс-служба Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

Хомчак высказался за вступление Украины в НАТО.

"Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину, оно так же усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна - активным контрибьютором евроатлантической безопасности", - сказал Хомчак.

Он добавил, что в 2021 году украинские военные примут участие в 15 многонациональных учениях, которые пройдут за пределами страны. Еще девять пройдут на нашей территории.

Между темя в Донецке вчера заявили об усилении обстрелов территории "ДНР". Также там сообщили, что в результате действий беспилотника ВСУ погиб ребенок.

Ранее "Страна" писала, что при обстреле на Донбассе были ранены бойцы ВСУ и мирный житель.