В Министерстве здравоохранения Украины обновили данные по ситуации с распространением коронавируса. Согласно им, на грани попадания в красную зону карантина оказались Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава 4 апреля.

По информации ведомства, в Хмельницкой области показатель загруженности коек с кислородом равен 64% (из 65% разрешенных для оранжевой зоны) и почти в два раза превышен предельный показатель по госпитализациям.

В Черкасской области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования коронавирусом: 22,6% при норме 20%.

В Донецкой области на границе допустимого коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом (18% при норме 20%) и превышен уровень госпитализаций (65 при норме 60 на 100 тысяч).

Сейчас в красной зоне находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Другие регионы пока в оранжевой зоне - кроме Херсонской области, которая остается единственным "желтым" регионом.

В красной зоне распространения COVID-19 запрещены работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Местная власть может самостоятельно принимать решения о работе транспорта.

Как сообщала "Страна", в Турции четвертый день подряд обновляются антирекорды по суточным заражениям коронавирусом. За один день там выявлено 44 756 новых случаев инфицированных.

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