На фоне информации ЦИК о победе кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на округе №87 занявший второе место Александр Шевченко ("За будущее") заявил о намерении обжаловать в суде результаты пересчета голосов. А лидер партии "Свобода" потребовал провести перевыборы.

О своих планах обращаться в суд Шевченко написал в Фейсбуке.

"Наша команда готовит апелляцию на это решение (о признании победы Вирастюка - Ред.). Борьба продолжается! Впереди еще два десятка участков", - сообщил Шевченко.

Фото: facebook.com/YaShevchenkoUa

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок, представитель которой Руслан Кошулинский занял третье место по результатам подсчета голосов.

"…Результаты довыборов в Верховную Раду Украины на 87-м округе не признаем и требуем провести перевыборы, а виновных в фальсификации и срыве волеизъявления общины Прикарпатья - привлечь к ответственности согласно действующему законодательству", - написал Тягнибок в своем Телеграм-канале.

По словам Тягнибока, в Надворнянском округе № 87 применялись админресурс и прямое давление народных депутатов на членов окружной избирательной комиссии.

Ранее Кошулинский тоже заявлял о массовых нарушениях в ходе промежуточных выборов, требовал признать их результаты недействительными и объявить перевыборы.

Как сообщала "Страна", в ходе довыборов в 87 округе нарушения нашли на 6 участках.

При этом результаты выборов на участке, где проигрывал Василий Вирастюк, признали недействительными.