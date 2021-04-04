На кладбище в селе Летковка Тростянецкой территориальной общины Винницкой области оказались повреждены восемь памятников. Правоохранителям удалось выяснить, что могилы осквернили двое 14-летних школьников.

Об этом передает пресс-служба полиции области.

"Сообщение о надругательстве над могилами на местном кладбище поступило в полицию от старосты села. Опросив местных жителей и проведя оперативные мероприятия, оперативники установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 14-летние подростки. Один из них местный, а второй - из пгт Тростяцец", - рассказал начальник отделения полиции №2 Гайсинского райуправления полиции Виталий Деркач.

В связи с вандализмом открыто уголовное производство по факту надругательства над могилами ( ч. 1 ст. 297 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Однако, учитывая возраст хулиганов, вероятнее всего к ним примут меры воспитательного характера.

В Винницкой области подростки разломали восемь могил. Фото: vn.npu.gov.ua

Ранее "Страна" рассказывала, что в Херсоне разбили 17 памятников на братской могиле воинов-освободителей.

А в селе Прибугское Витовского района Николаевской области неизвестные на местном кладбище разбили и повалили около сотни надгробий.