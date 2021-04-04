В Офисе президента Украины прокомментировали известие о провале госпереворота и свержении короля в Иордании.

Официальный комментарий появился в Телеграм-канале ОП утром 4 вареля.

"Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем Короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания", - говорится в записи.

Фото: t.me/OP_UA

Между тем сводный брат короля Иордании Хамза бин Хусейн помещен под домашний арест на фоне новостей о масштабном заговоре с целью свержения короля Абдаллы Второго. Об этом он сам сказал в видеозаписи, переданной британской медиакомпании ВВС через адвоката. При этом он опроверг обвинения в причастности к заговору и добавил, что "не несет ответственности за развал государственного руководства, коррупцию и некомпетентность".

"В Иордании уже невозможно выражать свое мнение и критиковать власти без того, чтобы подвергнуться за это запугиванию, гонениям и угрозам. Иорданские власти полагают, что их личные и финансовые интересы и их коррупция важнее жизни, достоинства и будущего десяти миллионов живущих здесь людей. Страна погрузилась в пучину коррупции, кумовства и бесхозяйственности", - сказал Хамза бин Хусейн.

Он также рассказал, что начальник генштаба ВС Иордании посетил его и уведомил о взятии его под домашний арест. По словам Хамзы, задержаны также многие его друзья, а его самого кроме прочего лишили телохранителей, доступа к телефону и интернету.

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