Украина и США вместе работают против влияния России. Эта работа направлена прежде всего на борьбу пропагандой, а опыт Украины в такой борьбе может пригодиться западным парнерам.

Об этом заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью изданию "Радио Свобода"..

"Здесь можно сказать, что есть ряд инициатив. Во-первых, мы также вводим санкции. И Украина уже показала, что мы также боремся как с агрессором, так и с влиянием пророссийских элементов в Украине... И с влиянием олигархов, так и с пророссийской такой, антиукраинской, назовем ее так, пропагандой", - сказала Маркарова.

Он добавила, что Украина первая столкнулась с гибридными атаками и ее опыт в противостоянии дезинформации может пригодиться США.

"Во-вторых, мы первыми столкнулись с гибридными атаками, которые касались и киберугроз, и фейков, и пропаганды. Вы знаете, что и президент Зеленский объявил, председатель офиса уже об этом сказал, и уже закреплено решением СНБО, создание Центра противодействия дезинформации. Я уверена, что этот центр будет очень важной инициативой, которая может стать общей нашей работой. Потому что здесь Украине есть много чем поделиться с нашим стратегическим партнером", - добавила посол.

Как сообщала "Страна", в Украине сейчас усиленно работают над организацией личной встречи президента Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом. Она может произойти либо в ходе визита Зеленского в США, либо Байдена - в Украину.

Ранее мы также разбирались, о чем Байден говорил с Зеленским и что теперь будет с обострением на Донбассе.