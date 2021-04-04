В ночь на воскресенье, 4 апреля, стало известно о смерти российского актера кино и театра труппы "Содружество актеров Таганки" Артема Тынкасова. Ему было 50 лет.

Об этом рассказал директор театра "Гоголь-центр" Алексей Кабешев у себя в Facebook.

"Умер Артём Тынкасов. Вот так. Хочу запомнить его таким. Всё, не могу ничего писать", - сообщил он.

О причинах смерти актера пока ничего не известно.

Артист родился 28 сентября 1970 года. В 1989 году он окончил Нижегородское театральное училище, а уже на втором курсе впервые снялся в кино. Именно дебютная роль на экране – принца Пенапью в фильме "Не покидай" - принесла ему известность.

В 1994 году Тынкасов закончил московское Высшее театральное училище им. Щепкина и сразу году был зачислен в труппу театра "Содружество актеров Таганки". В период до 1998 года он преподавал в Щепкинском училище, а с 1999-го перешел в ГИТИС. За свою карьеру Тынкасов снялся более чем в 10 кинофильмах, но основную долю рабочего времени уделял театру.

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