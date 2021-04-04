Адвокат беглого судьи Николая Чауса Ростислав Кравец полагает, что похищение судьи в Молдове не было инсценировкой самого Чауса.

Об этом он написал в своем Telegram-канале вечером 3 апреля.

Кравец сообщил о том, что охранника Чауса во время похищения избили.

"То, что Николай Чаус сам себя украл маловероятно. Недавно вернулся избитый охранник, который был вместе с ним. Надеюсь, молдавская полиция сможет найти и задержать похитителей (Николая Чауса - Ред.)", - написал адвокат.

Фото: t.me/rkravetsUA

Ранее "Страна" разбиралась, кто похитил в Молдове судью Чауса, который может дать показания на Порошенко.

Напомним, что 3 апреля 2021 адвокат Ростислав Кравец заявил, что беглого бывшего судью Днепровского районного суда Киева Чауса якобы выкрали в Молдове.

Чаус, которого НАБУ подозревает в получении взятки, скрывается в Молдове с 2016 года. По словам экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать в Молдову ему помогли люди из близкого окружения Петра Порошенко.

Тогдашний президент Молдовы Игорь Додон отказал Чаусу в предоставлении политического убежища, но экс-судья обжаловал это решение в суде.

Не так давно Верховный суд Молдовы окончательно отказал в предоставлении Чаусу политического убежища, что открыло дорогу к его официальной экстрадиции в Украину.