В администрации президента США Джо Байдена решили остановить производство вакцины против COVID-19 AstraZeneca на заводе в Балтиморе.

Об этом передает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных федеральных чиновников здравоохранения США.

На балтиморском заводе выпускали вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson. Рабочие завода случайно смешали ингредиенты обеих вакцин и таким образом испортили около 15 млн доз Johnson & Johnson.

Предприятием руководит Emergent BioSolutions, производственный партнер Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Чрезвычайный шаг со стороны Министерства здравоохранения и социальных служб США приведет к тому, что Emergent BioSolutions будет производить исключительно Johnson & Johnson. Эта мера, как сообщается, призвана избежать путаницы в будущем.

Администрация Байдена возложила ответственность за содеянное на Johnson & Johnson. В компании подтвердили это, заявив, что "берут на себя полную ответственность" за вакцину, произведенную Emergent.

Федеральные чиновники обеспокоены тем, что эта путаница подорвет доверие общества к вакцинам.

Представитель Emergent отказался от комментариев, за исключением того, что он будет продолжать производить AstraZeneca, пока не получит измененного контракта от федерального правительства.

Как ранее сообщала "Страна", семь британцев, получивших вакцину AstraZeneca, умерли из-за тромбов. Всего прививку этой вакциной ввели как минимум 18 миллионам жителей Соединенного Королевства.

Также мы приводили слова австрийского канцлера Себастьяна Курца, что в Австрии российскую вакцину "Спутнику V" получат все желающие.