В Богодуховском районе Харьковской области работники больничного морга выдали родственникам умершего чужое тело.

Об этом передает "Суспильне".

Житель Харьковской области умер в больнице из-за последствий заражения коронавирусом, поэтому его тело родственники получили в закрытом гробу.

На 30 марта было назначено погребение умершего. Когда священник уже отслужил панахиду по усопшему, родственникам неожиданно позвонили работники морга и сообщили, что в гробу находится тело не мужчины. а женщины.

В итоге неизвестную покойницу пришлось везти в Богодуховскую центральную районную больницу, где работники морга выдали родне уже "правильное" тело.

"Никакой подмены не было - бирки были подписаны. И самое главное, что я хочу сказать, что родственник там присутствовал при том, когда забирали это тело. Мы абсолютно ответственно понимаем их горе, что произошло, но это человеческий фактор. Мы не роботы - мы просто люди", - оправдалась по поводу инцидента замглавы больницы Яна Грищенко.

По поводу случившегося была создана специальная комиссия, которая будет разбираться в произошедшем.

Ранее "Страна" рассказывала, что тела по меньшей мере двух жертв Смоленской авиакатастрофы, которая произошла в 2010 году, были заменены либо перепутаны.

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