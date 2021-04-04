Официальная делегация из Киева не будет участвовать в переговорах политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, пока ОБСЕ не исключит из переговоров представителя "ЛДНР" Майю Пирогову.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы оставляем переговоры на период, пока Хайди Грау (модератор ОБСЕ - Ред.) не добьется исключения ее из переговорного процесса. Наша делегация оставляет переговоры, пока это не будет сделано", - поставил ультиматум Кравчук.

Он добавил, что не знает, появится ли Пирогова на следующем заседании, поскольку ранее сообщалось, что приглашенная из Донецка российской стороной эксперт заболела и пока не может присутствовать на консультациях.

Как сообщала "Страна", во вторник, 16 марта, делегация из Киева в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе прервала заседание спустя час после его начала. Она потребовала запретить участие "экспертов ЛДНР" в заседаниях ТКГ, несмотря на Минские соглашения, прямо предусматривающие диалог Киева, Донецка и Луганска.

Ранее на заседании политической подгруппы ТКГ ОБСЕ настаивала на обсуждении плана представителей "ЛДНР" по урегулированию конфликта на Донбассе.