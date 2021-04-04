В Украине за минувшие сутки было выявлено 13 738 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 6,5 тысяч меньше, чем за предыдущие сутки, когда зарегистрировали 20,3 тысячи инфицирований.

Об этом сообщает в Фейсбуке глава МОЗ Максим Степанов.

Среди прочих заразились 504 ребенка и 216 медработников.

За прошедший день были госпитализированы 5 545 человек; скончались 258 людей. Выздоровели 4 657 человек. За сутки сделали 75 538 тестов на коронавирус.

В этот период наибольшее число подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях.

По данным МОЗ:

за все время пандемии в Украине заболели 1 709 745 человек;

выздоровели 1 193 347 человек;

скончались - 34 333;

украинцы прошли тесты на COVID-19 8 334 111 раз.

Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Как сообщала "Страна", почти во всех регионах Украины превышен допустимый уровень госпитализации инфицированных коронавирусом. Наивысший уровень госпитализации в Хмельницкой, Житомирской областях, Киеве, Винницкой и Николаевской областях.

Во всех областях Украины выявлен "британский" штамм коронавируса. Он провоцирует повторные заражения и тяжелые формы болезни.

Ранее в Минздраве призвали доверять китайскому производителю, чьей новой вакциной от Covid-19 будут прививать украинцев.