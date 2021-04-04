В Украине под Пасху западного обряда на 6,5 тысяч снизилось число зараженных коронавирусом
В Украине за минувшие сутки было выявлено 13 738 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 6,5 тысяч меньше, чем за предыдущие сутки, когда зарегистрировали 20,3 тысячи инфицирований.
Об этом сообщает в Фейсбуке глава МОЗ Максим Степанов.
Среди прочих заразились 504 ребенка и 216 медработников.
За прошедший день были госпитализированы 5 545 человек; скончались 258 людей. Выздоровели 4 657 человек. За сутки сделали 75 538 тестов на коронавирус.
В этот период наибольшее число подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях.
По данным МОЗ:
- за все время пандемии в Украине заболели 1 709 745 человек;
- выздоровели 1 193 347 человек;
- скончались - 34 333;
- украинцы прошли тесты на COVID-19 8 334 111 раз.
Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Как сообщала "Страна", почти во всех регионах Украины превышен допустимый уровень госпитализации инфицированных коронавирусом. Наивысший уровень госпитализации в Хмельницкой, Житомирской областях, Киеве, Винницкой и Николаевской областях.
Во всех областях Украины выявлен "британский" штамм коронавируса. Он провоцирует повторные заражения и тяжелые формы болезни.
Ранее в Минздраве призвали доверять китайскому производителю, чьей новой вакциной от Covid-19 будут прививать украинцев.