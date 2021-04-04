На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта, победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов.

Об этом говорят данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

К 7:00 4 апреля ЦИК обнародовала 100% обработанных участковых протоколов на 117 участках округа.

По результатам подсчета голосов избирателей, Вирастюк занял первое место (31,25%). На втором месте остается представитель партии "За будущее" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Напомним, согласно параллельному подсчёту голосов в ночь после выборов с разницей около 190 голосов побеждал Шевченко.

Но "слуги" добились пересчёта голосов на 6 участках, где победил Шевченко и там якобы обнаружилось меньше голосов за него, чем было изначально указано в протоколах.

"№261029 (299 голосов при перерасчете, 402 - в протоколе), 260028 (79 голосов при перерасчете, 172 - в протоколе), №260025 (105 голосов при перерасчете, 150 - в протоколе), №260536 (315 голосов при перерасчете, 431 - в протоколе), №260019 (97 голосов при перерасчете, 144 - в протоколе), №261030 (277 голосов при перерасчете, 377 - в протоколе)", - говорится в сообщении гражданской сети "Опора".

Также сообщается о признании голосования недействительным на пяти участках, в частности, на №260028, №260025, №261030, №261027 и №260515.

Избирком откорректировал показали голосования с учетом этих данных и, таким образом, Вирастюк вырвался вперёд.

"Сейчас пересчет на некоторых участках оспаривается в суде, поэтому будем следить за решениями судов", - заявляют в "Опоре".

Между тем Шевченко считает, что окружная избирательная комиссия, действуя по заказу властей и под прикрытием силовиков путем пересчета, сфальсифицировала волеизъявление людей и украла его победу на довыборах.

"Мы получили видео, что на участке №260025 в Маняве четко видно и задокументировано членами УИК 150 голосов за Александра Шевченко. Эти бюллетени членами УИК были переданы на хранение в Окружную комиссию, где пролежали без присмотра и надлежащей охраны пять суток. А при пересчете видим уже, что бюллетеней осталось только 105. Итак, в помещении ОИК было похищено 45 бюллетеней за Александра Шевченко", - написал кандидат.

Ранее "Страна" рассказывала о разночтениях при подсчете голосов на участках округа №87.

Мы также подробно разбирали, почему довольно долго не могли досчитать голоса на довыборах в Раду на этом округе.