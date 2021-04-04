В воскресенье, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился с поздравлением к христианам западного обряда (католикам, грекокатоликам и другим) с Пасхой Христовой.

Поздравление появилось в Фейсбуке.

В пасхальном поздравлении глава государства напомнил, что Украина стала домом для более чем 100 национальностей, а богатство нашей страны - в разнообразии носителей разных языков, культур и конфессий.

"Этот праздник символизирует утверждение жизни, которая является величайшей ценностью для каждого цивилизованного общества. Это повод провести время с семьей и поделиться положительными эмоциями, которые помогают нам преодолеть самые разнообразные жизненные трудности. И их достаточно. Пандемия, которая повлияла на нашу жизнь ограничениями, от которой невозможно убежать, и все еще является испытанием для всех нас", - написал президент.

Он добавил, что это уже вторая Пасха, которую люди вынуждены проводить дома и ради собственного здоровья и здоровья близких смотреть богослужения по телевизору и в социальных сетях, а не посещать церкви.

"Помните: молитва сильна и дома. И это новое испытание - это вызов, из которого мы непременно выйдем сильнее", - напомнил Зеленский.

Также он написал, что "наши ежедневные установки формируют приоритеты" и ценности, "определяющие настроение общества, его стремления и акценты в планах на будущее".

В конце поста он по случаю Пасхи пожелал верующим западного обряда благосостояния, здоровья и веры, "которая утверждается и делает жизнь в разнообразной Украине комфортнее".

Фото: facebook.com/zelenskiy95

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