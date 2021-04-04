Пушилин заявил, что на Донбасс желают поехать добровольцами депутаты Госдумы РФ
Глава так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин рассказал, что некоторые депутаты Госдумы РФ готовы поехать добровольцами на Донбасс из-за обострения в зоне конфликта.
Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
По словам Пушилина, на данный момент поступает большое количество обращений от добровольцев, готовых поехать на Донбасс, причем некоторые из них - из числа депутатов Госдумы.
Кроме того он рассказал, что с 1 апреля в "ДНР" и "ЛНР" впервые объявлен призыв на военную службу. Из каждой "республики" будет отправлено по 200 человек призывников сроком на шесть месяцев.
Напомним, 3 апреля в "ДНР" заявили о гибели ребенка после удара беспилотника ВСУ. В то же время в пресс-штабе ООС рассказали о ранении мирного жителя и бойцов ВСУ в результате обстрела.
Также мы писали, что в конце марта главнокомандующий ВСУ заявил Раде о стягивании российских войск к границам Украины.