Глава так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин рассказал, что некоторые депутаты Госдумы РФ готовы поехать добровольцами на Донбасс из-за обострения в зоне конфликта.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

По словам Пушилина, на данный момент поступает большое количество обращений от добровольцев, готовых поехать на Донбасс, причем некоторые из них - из числа депутатов Госдумы.

Кроме того он рассказал, что с 1 апреля в "ДНР" и "ЛНР" впервые объявлен призыв на военную службу. Из каждой "республики" будет отправлено по 200 человек призывников сроком на шесть месяцев.

Напомним, 3 апреля в "ДНР" заявили о гибели ребенка после удара беспилотника ВСУ. В то же время в пресс-штабе ООС рассказали о ранении мирного жителя и бойцов ВСУ в результате обстрела.

Также мы писали, что в конце марта главнокомандующий ВСУ заявил Раде о стягивании российских войск к границам Украины.