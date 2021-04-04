В Германии и Франции призвали стороны немедленно прекратить эскалацию конфликта на Донбассе, государства обеспокоены числом нарушений режима тишины.

Об этом говорится в заявлении МИД обеих стран.

"Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня после стабилизации ситуации на востоке Украины с июля 2020 года.

Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

В качестве посредников в нормандском формате Германия и Франция стремятся к реализации Минских договоренностей в полном объеме. С этой целью на регулярной основе продолжаются переговоры", - говорится в заявлении.

Напомним, 3 апреля в штабе ООС доложили о 21 нарушении режима прекращения огня, в результате чего был ранен мирный житель и были ранены бойцы ВСУ. В свою очередь, представители "ДНР" заявили о гибели ребенка на окраине Донецка, причиной которой стал беспилотник ВСУ.

Ранее, 26 марта в районе поселка Шумы на Донбассе четверо украинских бойцов погибли под минометным огнем противника. Почему началось обострение конфликта подробно разбиралась "Страна".