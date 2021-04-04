В Турции за одни сутки диагноз коронавируса COVID-19 подтвердился у 44 756 человек. Для этой страны это четвертый суточный рекорд числа заражений за четыре минувших дня. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава Турции.

"Сегодня выявлено 44 756 новых случаев COVID-19, 1483 больных госпитализированы. Умерли 186 больных, с начала пандемии - 32 078. В тяжелом состоянии находится 2231 больной", - сообщили в Минздраве Турции.

При этом 186 пациентов скончались, в тяжелом состоянии находится 2 231 человек. Всего в Турции этот диагноз был выявлен у 3 445 052 людей, скончались 32 078 человек.

По официальным данным 2 апреля в Турции выявили 42 308 новых случаев инфицирования коронавирусом, 1 апреля - 40 806, 31 марта - 39 302.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявлял, что из-за роста заболеваемости ужесточаются меры безопасности - в большинстве областей Турции вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы, 2 апреля, до 5.00 понедельника, 5 апреля. Также Эрдоган заявил, что в Турции планируют завершить вакцинацию населения в июне 2021 года.

Как сообщала "Страна", в Киеве за одни сутки произошло более 700 госпитализаций с подозрением на COVID. С начала пандемии этот коронавирус выявили у 163 441 киевлянина.

Напомним, что в Киеве с 5 апреля усиливают карантин. Будут закрыты все школы и детские сады. Весь общественный транспорт будет перевозить пассажиров по спецпрокускам.