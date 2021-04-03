В Иордании 3 апреля правоохранители арестовали ряд высокопоставленных чиновников и члена королевской семьи. Таким образом, по словам властей, предотвращен заговор в столице с целью госпереворота и отстранения от власти короля Абдаллы II.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

По данным журналистов, под домашним арестом находится бывший наследный принц Хамза бен Хусейн и несколько высокопоставленных офицеров.

Агентство Petra News со ссылкой на неназванного чиновника передало о задержании члена королевской семьи Шарифа Хассан ибн Заида, а также видного чиновника и экс-председатели королевского суда Бассема Авадаллы, Якобы это сделали "по соображениям безопасности после тщательного наблюдения". По данным источника, расследование продолжается.

Также поступали неподтвержденные сообщения о том, что сводный брат короля Хамза ибн Хусейн находился под домашним арестом. В социальных сетях утверждают, что вооруженные лица на двадцати автомобилях совершили налет на дом Хамзы в пригороде Западного Аммана, поместили его под домашний арест и задержали сотрудников его службы безопасности. Государственная новостная компания Al Mamlaka News отрицает нападение.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал-майор Юсеф Хунейти опроверг эти данные, по его информации, принц не находится ни под домашним арестом, ни под стражей. Начальник армии заявил, что расследование попытки госпереворота продолжается, и его результаты будут объявлены "с полной прозрачностью и ясностью".

Как сообщала "Страна", в Иордании из-за отключения кислорода погибли 8 ковидных больных. Еще несколько больных оказались в критическом состоянии.

Эта страна интересна еще и тем, что местная 19-летняя принцесса официально прошла обучение на курсах пилотов боевых самолетов.