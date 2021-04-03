В Ивано-Франковской области уже на шести избирательных участках округа №87 обнаружили разночтения в подсчете голосов.

Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора" на своей странице в Facebook.

"ОИК насчитала на участке №261029 при Александре Шевченко 299 голосов, в то время как на упаковке указано 402 голоса. Один бюллетень в пачке оказался с отметкой другого Александра Шевченко (1974 г.р.)", - сказано в сообщении.

Кроме того, еще перед началом подсчета протоколов глава УИК заявила о повреждении упаковки. По ее словам было есть пустое пространство в пакетах с бюллетенями за Шевченко, что члены УИК не ставили подписи в упаковочном скотче.

Исходя из этого был сделан вывод, что пакеты открывался. На место событий вызвали сотрудников полиции.

По состоянию на 23:07 субботы, 3 апреля, на округе №87 обработали 96,58% протоколов. Тройка лидеров остается неизменной: на первом месте - Василий Вирастюк от "Слуги народа" (31,55%, 14 847 голосов), сразу за ним идет Шевченко Александр от партии "За будущее" (29,43%, 13 846 голосов, отрыв от лидера - 1001 голос) и Руслан Кошулинский от партии "ВО Свобода" (28,92%, 13 608 голосов).

Напомним, 28 марта в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

Также мы писали, что результаты выборы выборов на участке, где проигрывал кандидат от "Слуги народа" Вирастюк признали недействительными. Это стало третьим подобным случаем.

Что происходит на довыборах в Раду на 87 округе и почему там никак не могут досчитать голоса подробно разбиралась "Страна".