В Черновцах двое пенсионеров развращали несовершеннолетних девочек из неблагополучных семей и снимали детское порно, которое распространяли в Интернете. Теперь им грозит до десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Правоохранители узнали, что 74-летний житель Черновцов создал у себя в квартире место разврата, где вступал в половые отношения с детьми, младше 16 лет. Также он предоставлял комнату своему знакомому, где 66-летний мужчина развращал девочек и снимал свои действия на видео. Детское порно он потом распространял в Интернете.

Жертвами педофилов становились девочки из неблагополучных семей, которых мужчины склоняли к развратным действиям с помощью денег и шантажа. В ходе следствия установлено четверо пострадавших девушек, самой младшей из них 11 лет, а самой старшей - 14. Устанавливаются другие пострадавшие.

У владельца квартиры провели обыск, в ходе которого обнаружили вещественные доказательства, в частности телефоны, компьютерную технику, фото- и видеоматериалы порнографического характера, черновые записи отношений с жертвами, которых пенсионеры склонили к половому сношению.

"Задержанным инкриминируют развращение несовершеннолетних, создание места разврата и распространения детской порнографической продукции. За указанные действия им грозит до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, полиция задержала педофила, который насиловал 9-летнюю дочь сожительницы и снимал это на видео.

Также мы писали, что под Днепром шестеро педофилов 16 лет насиловали детей и снимали видео, которое продавали в сети.