В Молдове во время правления Демократической партии (ДПМ), когда ее председателем был олигарх Влад Плахотнюк, близкий к Петру Порошенко, шестеро бизнесменов пострадали от действий одного депутата. В качестве мести они изнасиловали парламентария.

Об этом рассказал руководитель местной "Нашей партии" и глава города Бельцы Ренато Усатый в эфире телеканала TV8.

"Был депутат, причинивший много вреда бизнесменам во времена Плахотнюка. Не хочу называть его имя, но могу рассказать, чем все закончилось. Собрались шесть бизнесменов, которые сильно пострадали из-за действий этого депутата при Плахотнюке, и изнасиловали депутата в прямом смысле этого слова", - сказал он.

Однако уточнить имя депутата и какие-либо подробности происшествия Усатый отказался, объяснив это тем, что не хочет "ввязываться в эту ситуацию".

Отметим, что олигарх Владимир Плахотнюк был фактически многолетним хозяином Молдовы. Подробнее об этом можете прочитать в материале "Страны" о Плахотнюке. В 2019 году после того, как правительство, находившееся в оппозиции к президенту Игорю Додону, ушло в отставку, олигарх спешно сбежал из Молдовы вместе со своим окружением.

После этого тогдашний премьер Майя Санду пригрозила ему экстрадицией.