Актриса и блогер Елизавета Василенко, после своего заявления про Украину и Россию, попала в базу "Миротворца". Администраторы этого скандального сайта назвали ее "эскортницей". Также актриса значится как "инстаграм-инфлюенсер" и "участница тикток-хауса ХО".

На "Миротворце" написали, что Василенко "экскортница, тиктокерша, инстаграм-инфлюенсер, участница тикток-хауса XO. В 17 лет была изнасилована в стране-агрессоре (России) в г.Москва, о чем с гордостью рассказывает в интервью на российском телевидении".

В своем интервью Лиза рассказала о своей жизни, актерской карьере, отношениях, переезде в Москву, эскорте, изнасиловании и о том, что ей помогло пережить все эти сложные ситуации. Также она объяснила, почему Москва, по ее мнению, лучше Украины (подробнее о ее интервью можно прочитать здесь).

Лиза Василенко – звезда украинского сериала "Школа", который выходил на телеканале "1+1". Она играет популярного блогера Лолу Гавриленко, у которой 200 тысяч подписчиков на канале и самый красивый мальчик в школе – ее парень Паша.

Фото: myrotvorets.center

Напомним, что "Страна" разбиралась, как интервью ТикТок-блогера из Днепра Лизы Василенко вырвалось в тренды Ютуба.

Ранее на "Миротворец" внесли 15-летнюю TikTok-блогера из Киева за то, что она назвала Киев русскоязычным городом.

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