Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что после гибели ребенка в Донецке, которая якобы произошла из-за беспилотника ВСУ, нужно обсудить вопрос об исключении Украины из Совета Европы.

Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.

"Нет заявлений Европарламента и Госдепа США. Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны", - написал Володин.

По его мнению, трагедия произошла "с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств". Также он назвал президента Владимира Зеленского "актером", который играет роль в чужом сценарии.

"Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся", - считает спикер.

По его мнению, ПА ОБСЕ и ПАСЕ должны требовать объяснений от Украины и оценить произошедшее.

"Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы", - пишет Володин.

Напомним, 3 апреля так называемая "ДНР" сообщила об усилении обстрелов на Донбассе. После этого в представители "республики" заявили, что из-за беспилотника ВСУ на окраине города погиб пятилетний ребенок.

В свою очередь в штабе ООС сообщили, что за прошедшие сутки в противник нарушал "режим тишины" 21 раз, что стало причиной гибели мирного жителя и ранений бойцов ВСУ.