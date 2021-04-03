Личные данные более 533 миллионов пользователей социальной сети Facebook оказались на хакерском форуме, где ее могут найти и использовать для кибератак злоумышленники.

Об этом пишет Business Insider в субботу, 3 апреля.

В открытый доступ попали данные пользователей из 106 стран, в частности 32 миллиона учетных записей пользователей из США, 11 миллионов о пользователях в Великобритании и 6 миллионов о пользователях в Индии.

Информация, которая оказалась на хакерском форуме, включает в себя даты рождения, номера мобильных телефонов, имена и местонахождения пользователей, их биографии и, в частных случаях, адреса электронной почты.

"База данных такого размера, содержащая такую личную информацию, как телефонные номера большого числа пользователей Facebook, определенно приведет к тому, что злоумышленники воспользуются этими данными, чтобы устраивать хакерские атаки", - Алон Гал сказал один из основателей компании Hudson Rock, которая занимается киберпреступлениями.

Есть ли среди слитых данных информация об аккаунтах украинцев не уточняется.

Напомним, министр обороны Румынии опубликовал в Facebookконфиденциальные данные.

Также мы писали, что WhatsApp обяжет пользователей делиться данными с Facebook.