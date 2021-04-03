Экс-нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу о создании незаконной военной организации, перевели из больницы в Следственный изолятор СБУ.

Об этом сообщила его жена Наталка Музыка в Facebook 3 апреля, написав пост на странице супруга.

В сообщении указано, что эту информацию Семенченко передал во время апелляционного заседания 1 апреля. Так, бывший нардеп рассказал, что он был госпитализирован с диагнозом "мерцательная аритмия".

Семенченко заявил, что ему удалось поменять белье лишь на на пятый день пребывания в СИЗО и назвал некоторые другие детали происходящего вокруг него.

По его словам, сотрудники департамента досудебного следствия помнят "и Саакашвили, и Корбана, и многих других". Семенченко добавил, что ему передали книги по истории Первой мировой войны и Франции, а также про "набеги ботов" и блокировку его страницы в Facebook.

Также Семен рассказал, что показания против него давали "подсадные утки".

"Не буду скрывать, что очень скучаю по жене, детям, очень переживаю за здоровье мамы", - заявил он.

Фото: facebook.com/natalka.muzika

"Страна" разбиралась, как из экс-комбатов Семен стал подозреваемым и был отправлен в СИЗО.

Напомним, что Семенченко проходит по делу о незаконном создании частной военной компании. Суд арестовал его на 2 месяца без права на залог. На следующий день после заседания суда он был госпитализирован.