В первый день апреля в Житомирской области трое пенсионеров сжигали сухую траву и получили серьезные ожоги. 80-летний мужчина обжог около 70-90% тела.

Об этом пишет "Журнал Житомира" со ссылкой на сообщение полиции.

В селе Карабчин 80-летний пенсионер сжигал сухую траву на собственном участке, почувствовал себя плохо и упал в обморок. В результате пламя перекинулось на него, потушить мужчину попыталась его жена, которая на два года младше супруга. В итоге оба попали в больницу с ожогами разной степени, у мужчины были поражены 70-90% тела, а у его жены - 40%.

В тот же день в больницу с ожогами примерна 40% тела попал 61-летний мужчина, который проживает в поселке и тоже жег траву на своем приусадебном участке.

"Полиция выясняет все обстоятельства событий и напоминает: за сжигание сухой травы и листьев предусмотрен штраф от 3060 грн. А вот за поджог, который повлек за собой тяжелые последствия для природы, можно получить 5 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения предупредили о начале пожароопасного периода.

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