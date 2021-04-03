Сотрудники МИД и Офис президента Украины усиленно работают над организацией личной встречи президента Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию "Радио Свобода" 3 апреля 2021.

"И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, и так же над приглашением для чиновников американских и, безусловно, президента (Джо Байдена - Ред.) посетить Украину", - сказала Маркарова.

По ее словам, причиной, которая препятствует личной встречи президентов является пандемия коронавируса COVID-19.

"Пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID", - пояснила посол.

Ранее "Страна" разбиралась, о чем Байден говорил с Зеленским и что теперь будет с обострением на Донбассе. Новая администрация США уже давно выдвинула ряд требований к Украине. Главным условием стала судебная реформа с контролем Запада над судами. Также есть требования по укреплению контроля Запада над НБУ, госкомпаниями, силовыми структурами и антикоррупционными органами.

Напомним, что после звонка Байдена Зеленскому у Капитолия началась стрельба, есть раненые.