В субботу, 3 апреля 2021 в Египте полностью возобновилась работа Суэцкого канала, заблокированная после ЧП с контейнеровозом Ever Given. Все суда, которые ждали прохода из-за застрявшего контейнеровоза, успешно осуществили проход. Кризис продолжался 12 дней.

Об этом заявил руководитель управления Суэцкого канала Усама Рабиа, передает издание El Balad.

Сегодня через канал прошла последняя группа ранее ожидавших кораблей из 61 судна. Также через Суэцкий канал в субботу уже проследовали 24 судна, которые прибыли к нему уже после разблокировки.

"Таким образом, в субботу через канал, в целом, прошли 85 судов", - сказал Рабиа. По словам чиновника, 35 судов прошли через Суэцкий канал с севера (Средиземное море), а остальные прибыли с юга (Красное море).

Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given преградил южную часть Суэцкого канала. Судно уперлось носом и кормой в противоположные берега транспортной артерии. Из-за этого сотни судов почти неделю простояли в пробке.

Убытки от блокирования канала власти Египта оценили в $1 миллиард. Из-за застрявшего контейнеровоза почти неделю был перекрыт один из наиболее загруженных водных путей в мире.

Как сообщала "Страна", из-за ЧП в Суэцком канала в Харьков не прибыли вовремя емкости с кислородом для больниц. Речь идет о поставке двух бочек для областной детской инфекционной больницы, а также для других медучреждений Слобожанщины.