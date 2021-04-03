Адвокат украинского судьи Николая Чауса, которого похитили в Кишиневе, Ростислав Кравец передал "Стране" то, что сообщила ему супруга судьи о его похищении. В частности, она сказал, что этот человек (на видео ниже) приезжал 18 января из Киева в Кишинёв.

"Приходил этот человек и угрожал, если он (Чаус - Ред.) не напишет повторное заявление на политубежище", - заявила супруга Чауса.

Также она рассказала, что после того, как судья отказался от этого предложения, они сожгли дом матери в Украине. И, по ее словам, теперь похитили и судью.

"После того, как Николай Алексеевич отказался с ним говорить, 28 января сожгли полностью матери дом в Черниговской области. А сегодня похитили мужа", - добавила она.

По словам жены этот человек на видео - адвокат Сергей Лысенко, доверенное лицо Александра Грановского (во времена Порошенко СМИ его называли "смотрящим" за судами - в том числе с ним связывали и судью Чауса).

"У них был конфликт, видно по видео. Муж мне сказал - это он меня заставил написать заявление на политическое убежище в марте 2017 года", - сказала супруга судьи.

Отметим, что в 2017 году Чауса могла заставить написать заявление на убежище только одна сторона - Порошенко и Грановский. И, если заявления жены верны, за нынешним похищением тоже стоят они. Мотив понятен - не допустить экстрадиции Чауса в Украину.

Напомним, НАБУ подозревает судью Николая Чауса в получении взятки, с 2016 года он скрывается в Молдове. По одной из версий сбежать ему помогли люди близкие к Петру Порошенко.

Тогдашний президент страны Додон отказал Чаусу в предоставлении политического убежища, но экс-судья обжаловал это решение в суде. В марте 2021 года Верховный суд Молдовы отказал Чаусу в политубежище, что открыло путь к его экстрадиции в Украину. Судя по всему, Чауса заставляли написать новое заявление на получение убежище. И, если верны заявления жены, то он отказывался и после этого его похитили.

Отметим, что исходя из этой версии сам Чаус не был против вернуться в Украину, но ему в этом мешает сторона, которая его и переправила в свое время в Молдову (то есть, окружение экс-президента Порошенко).

В субботу, 3 апреля, стало известно о похищении судьи в центре Кишинева, факт которого подтвердила и полиция города.

"Страна" подробно разбиралась, кто мог похитить судью, который может дать показания против Порошенко.