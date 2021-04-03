Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали в Сумской области гражданина Судана, который находился недалеко от российской границы. А на Закарпатье их коллеги также задержали гражданина Египта. Оба иностранца пытались нелегально пробраться в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба ГПС Украины 3 апреля.

"О появлении подозрительной личности у приграничного села Юнаковка узнали пограничники одноименного подразделения Сумского отряда. Вскоре 22-летнего суданца обнаружила и задержала группа реагирования. Иностранец нелегально пересек границу из России. Он имел копию паспорта и студенческий билет Московского финансово-промышленного университета", - сообщили пограничники.

По словам нелегала, он планировал попасть через Украину в одну из стран Евросоюза.

Также в ЕС пытался нелегально попасть 39-летний гражданин Египта, которого пограничники задержали на Закарпатье. Сотрудники Мукачевского отряда обнаружили нездешнего мужчину на окраине населенного пункта Астей Береговского района. Задержанный признался, что планировал нелегально попасть к родственникам в Германию.

Правоохранители выясняют обстоятельства нелегальных путешествий египтянина и суданца для принятия по ним соответствующих правовых решений.

Как сообщала "Страна", на белорусско-украинской границе пограничники задержали контрабандистов, у которых изъяли партию лекарств из России. Контрабандистами оказались граждане Украины.

Напомним, что иностранцы могут въехать в Украину только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус COVID-19.