Пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати подтвердила факт похищения судьи Николая Чауса, которое произошло сегодня, 3 апреля. По факту заведено уголовное дело.

Об этом пишет NewsMaker.

"Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию оповестили в 13:15 (время совпадает с киевским - Ред.). Сейчас органы следствия выясняют обстоятельства случившегося, заведено уголовное дело", - сказала Сати.

Кроме того, о похищении судьи рассказал его адвокат Юлиан Балан. По его словам, Чауса похитила группа вооруженных мужчин в центре Кишинева. Он призвал всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить полиции и сказал, что инцидент заставляет его "сомневаться в способности государства защищать".

Напомним, судью Николая Чауса НАБУ подозревает в получении взятки, с 2016 года он скрывается в Молдове. По словам экс-нардепа Александра Онищенко сбежать ему помогли люди из близкого окружения Петра Порошенко.

В марте этого года ему отказали в политическом убежище в Молдове, после чего в суде собрались возобновить слушания о его экстрадиции.

В субботу, 3 апреля, стало известно, что Чауса якобы выкрали в Кишиневе. Кто мог похитить судью, который может дать показания на экс-президента Украины Петра Порошенко, подробно разбиралась "Страна".